Военные ДНР разбомбили скопление украинской техники под Донецком в ответ на обстрелы ВСУ

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28 августа 2021, 15:07

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Военные самопровозглашенной ДНР разбомбили скопление украинской техники под Донецком в ответ на обстрелы со стороны киевских подразделений. Соответствующая информация размещена в интернете.

Telegram-канал ANNA-NEWS пишет, что Народная Милиция ДНР нанесла успешный ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Авдеевке. В результате применения артиллерии и минометов уничтожены три легковых автомобиля, повреждены три грузовых. Ранен один военнослужащий ВСУ.

Ранее в субботу сообщалось, что уехавший на Украину публицист Борис Стомахин назвал единственной возможностью справиться с «агрессией Москвы» ядерный удар по России.

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