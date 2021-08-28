Военные ДНР разбомбили скопление украинской техники под Донецком в ответ на обстрелы ВСУ
28 августа 2021, 15:07
Военные самопровозглашенной ДНР разбомбили скопление украинской техники под Донецком в ответ на обстрелы со стороны киевских подразделений. Соответствующая информация размещена в интернете.
Telegram-канал ANNA-NEWS пишет, что Народная Милиция ДНР нанесла успешный ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Авдеевке. В результате применения артиллерии и минометов уничтожены три легковых автомобиля, повреждены три грузовых. Ранен один военнослужащий ВСУ.
Ранее в субботу сообщалось, что уехавший на Украину публицист Борис Стомахин назвал единственной возможностью справиться с «агрессией Москвы» ядерный удар по России.
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