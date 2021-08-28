Уехавший на Украину публицист Стомахин назвал единственной возможностью справиться с «агрессией Москвы» ядерный удар по России

Аргументы Недели → В мире 13+

28 августа 2021, 14:39

Ядерный взрыв, globallookpress.com

Уехавший на Украину отечественный публицист Борис Стомахин назвал единственной возможностью справиться с «агрессией Москвы» ядерный удар по России. В РФ Стомахин ранее был неоднократно осужден за призывы к экстремизму и терроризму.

Как пишет «ПолитНавигатор», публицист выступил на пресс-конференции в Киеве за то, чтобы Украина обзавелась оружием массового уничтожения. По словам Бориса Стомахина, нанесение превентивного ядерного удара по России является единственной возможностью справиться с «агрессией Москвы».

Киевские власти обвиняют Россию в «оккупации» Крыма и развязывании боевых действий на территории Донбасса. Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей конфликта на востоке Украины, а полуостров был присоединен в соответствии с нормами международного права.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения с позывным «Камчадал» высказал прогноз, согласно которому новое военное обострение в Донбассе неизбежно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости