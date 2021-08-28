Ветеран ополчения «Камчадал»: военное обострение в Донбассе неизбежно

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28 августа 2021, 12:17

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военное обострение в Донбассе неизбежно. Соответствующий прогноз в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» высказал ветеран ополчения с позывным «Камчадал».

«Обострение будет, однозначно. Не для того украинская армия стягивает технику, чтобы она просто постояла и ушла», - отметил «Камчадал».

По его словам, находящиеся на передовой бойцы ДНР и ЛНР «будут стоять до последнего» в случае наступательных действий Киева.

Ранее в субботу сообщалось, что политический консультант Анатолий Вассерман озвучил точку зрения, по которой Украина может объединиться с Россией раньше Белоруссии.

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