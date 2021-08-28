Анатолий Вассерман: Украина может объединиться с Россией раньше Белоруссии

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28 августа 2021, 11:01 Источник: «Украина.ру»

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украина может объединиться с Российской Федерацией раньше Белоруссии. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал некоторое время назад Анатолий Вассерман, политический консультант.

По словам эксперта, единственным выходом для Украины в ее нынешнем положении является вхождение в состав РФ на правах федерального округа. При этом Украина может объединиться с Россией раньше, чем Белоруссия, полагает Вассерман.

Как отметил аналитик, если у Белоруссии «есть достаточно серьезные экономические причины оставаться на нынешней дистанции от Российской Федерации еще примерно лет пять-десять, то на Украине таких экономических причин совершенно точно нет».

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Юрий Кармазин выступил с утверждением, согласно которому Москва якобы готовится к военному столкновению с его страной.

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