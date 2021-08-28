Бывший депутат Верховной Рады Кармазин: Россия «готовится к войне с Украиной»
28 августа 2021, 10:07
Москва якобы ведет подготовку к вооруженному конфликту с Украиной. С соответствующим утверждением выступил Юрий Кармазин, бывший депутат Верховной Рады.
Экс-парламентарий обратил внимание на то, что власти РФ «обговаривают тезис», согласно которому русские и украинцы являются представителями одного народа. Это, по мнению процитированного «ПолитНавигатором» Кармазина, говорит о том, что Россия «готовится к войне с Украиной».
Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Руководство РФ опровергает подобные обвинения, указывая на их бездоказательность.
Ранее в субботу сообщалось, что украинский экономист Андрей Клименко высказал точку зрения, согласно которой российская армия «готова к войне» с соседней страной.
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