Киевский экономист Андрей Клименко: армия России «готова к войне» с Украиной

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28 августа 2021, 08:12

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армия Российской Федерации «готова к войне» с Украиной. С соответствующим утверждением выступил киевский экономист Андрей Клименко, до присоединения Крыма к РФ в 2014 году проживавший на полуострове.

Процитированный «ПолитНавигатором» Клименко указал на то, что российская армия после 2008 года сильно укрепилась и технически перевооружилась. По словам эксперта, «60-80% новой техники, в первую очередь ракетной, направлялись в Южный военный округ». Это «именно та территория, которая составляет основную угрозу» для Украины, полагает Андрей Клименко.

Армия РФ «готова к войне» с соседней страной, сделал вывод экономист.

Украинские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Представители российской власти опровергают подобные заявления, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сегодня интернет-издание Avia.pro высказало версию, согласно которой НАТО может готовить плацдарм для удара по России со стороны Азовского моря.

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