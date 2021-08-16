Захарова заявила, что США не отвечают на просьбы афганцев о спасении в аэропорту Кабула

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16 августа 2021, 09:49

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с предупредительными выстрелами американских военных и давкой в аэропорту Кабула. Есть погибшие среди гражданского населения.

«Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали?» - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что США обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед». Она добавила, что Вашингтон постоянно призывает «прекратить страдания, предпринять против ответственных за беззаконие срочные меры, грозит санкциями, ссылается на данные СМИ и соцсетей», а сейчас «тишина». По словам дипломата, афганцы в прямом эфире штурмуют самолёты в кабульском и просят американцев, «столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении».

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