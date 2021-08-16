Захарова заявила, что США не отвечают на просьбы афганцев о спасении в аэропорту Кабула
16 августа 2021, 09:49
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с предупредительными выстрелами американских военных и давкой в аэропорту Кабула. Есть погибшие среди гражданского населения.
«Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали?» - написала дипломат в своем Телеграм-канале.
Захарова отметила, что США обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед». Она добавила, что Вашингтон постоянно призывает «прекратить страдания, предпринять против ответственных за беззаконие срочные меры, грозит санкциями, ссылается на данные СМИ и соцсетей», а сейчас «тишина». По словам дипломата, афганцы в прямом эфире штурмуют самолёты в кабульском и просят американцев, «столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.