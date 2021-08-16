Аргументы Недели В мире 13+

AFP: американские военные напугали пассажиров предупредительными выстрелами в аэропорту Кабула

, 08:44

AFP: американские военные напугали пассажиров предупредительными выстрелами в аэропорту Кабула
Кабул, фото:Xinhua/globallookpress.com

Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда люди вышли на взлетно-посадочную полосу. Пассажирам страшно находится на месте произошедшего инцидента, сообщает агентство «Франс Пресс».

«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили», - поделился один из очевидцев.

По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту Кабула «царит хаос» из-за интенсивности полетов. Сотрудники посольств различных стран, расположенных в Афганистане, спешно покидают город.

Напомним, что представители запрещённого в РФ движения «Талибан» вошли в столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну с супругой Рулой и двумя советниками.

Талибы намерены создать в стране Эмират. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия