AFP: американские военные напугали пассажиров предупредительными выстрелами в аэропорту Кабула

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16 августа 2021, 08:44

Кабул, фото:Xinhua/globallookpress.com

Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда люди вышли на взлетно-посадочную полосу. Пассажирам страшно находится на месте произошедшего инцидента, сообщает агентство «Франс Пресс».

«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили», - поделился один из очевидцев.

По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту Кабула «царит хаос» из-за интенсивности полетов. Сотрудники посольств различных стран, расположенных в Афганистане, спешно покидают город.

Напомним, что представители запрещённого в РФ движения «Талибан» вошли в столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну с супругой Рулой и двумя советниками.

Талибы намерены создать в стране Эмират. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

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