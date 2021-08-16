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16 августа 2021, 09:38

Фото: globallookpress

Несколько человек погибли в аэропорту Кабула из-за давки. Они пытались прорваться в самолет, чтобы покинуть страну. Местные журналисты пишут, что этих людей могли задавить, когда толпа выбежала на взлетное поле. Именно тогда американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации, открыли предупредительный огонь.

Ранее почти 70 стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан. Среди них — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет. «Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь», — сообщается в письме. Авторы обращения призывают держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в регионе.

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