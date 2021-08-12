Лавров напомнил Лукашенко, что Крым как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым после российских олигархов.
«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствие с этим договором территория Союзного государства является территорией Республики Беларусь и РФ в соответствие с их законодательством», - пояснил он.
Лавров отметил, что, по российскому законодательству, Крым – это территория РФ и входит в Союзное государство «вместе с нашими белорусскими друзьями».
Ранее условия Александра Лукашенко о признании Крыма российским оценил телеведущий Владимир Соловьев.
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