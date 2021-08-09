Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым после российских олигархов

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9 августа 2021, 12:58

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», - высказал глава республики.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал возможность открытия прямого авиасообщения с Крымом.

При этом белорусский политобозреватель Кирилл Озимко заявил, что факт установления прямого авиасообщения между Минском и полуостровом будет означать признание Крыма частью России.

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