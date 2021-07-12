Глава МИД Белоруссии заявил, что для выполнения прямых рейсов из Минска в Крым нужно «смотреть на экономику»

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2021, 12:58 Источник: RT

Крым, фото: pixabay.com

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал возможность открытия прямого авиасообщения с Крымом. По его словам, местные жители «в свое время и сейчас» ездили и продолжают ездить отдыхать на полуостров.

Макей отметил, что Крым является «прекрасным местом для отдыха». Однако для выполнения прямых рейсов из Белоруссии в Крым нужно «смотреть на экономику», добавил он.

«Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», - пояснил дипломат RT.

Кроме того, он считает, что в данной ситуации следует «учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями», которые могут быть введены в отношении страны.

Ранее белорусский политобозреватель Кирилл Озимко заявил, что факт установления прямого сообщения между Минском и Крымом будет означать признание полуострова частью России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости