Владимир Соловьев прокомментировал условие, которое Александр Лукашенко выдвинул для признания Белоруссией Крыма

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9 августа 2021, 21:48

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию", покоробило российских экспертов, политиков, журналистов.

Телеведущий Владимир Соловьев оценил так слова Лукашенко: "Ставить свои политические решения в зависимость от действий "олигархов", да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно".

Журналист напомнил, что в России нет олигархов в понимании девяностых годов.

Заявление Лукашенко Соловьев назвал эхом "многовекторности".

"Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — написал Соловьев в Телеграм-канале.

"Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле",- заявил Лукашенко 9 августа во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Разговор продлился восемь часов.

Сенатор Ольга Ковитиди считает заявления Лукашенко о признании Крыма рискованными для него.

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