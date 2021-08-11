Депутат Фетисов призвал создать министерство лесного хозяйства для борьбы с пожарами

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11 августа 2021, 15:46 Источник: РИА Новости

лес, фото: pixels.com

Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил в срочном порядке создать министерство лесного хозяйства. Инициатива связана с лесными пожарами в Якутии, дым от которых распространился на другие регионы России.

Фетисов отметил, что у будущего министерства должны быть полномочия правоохранительных органов. По его словам, скорее всего, понадобится отдельный вице-премьер. Он добавил, что новое ведомство будет способствовать решению проблем в сфере лесного хозяйства, в том числе устранению пожаров.

Депутат пояснил, что подобные ситуации с каждым годом случаются все чаще, а имеющихся у государства мощностей для восстановления леса категорически не хватает.

«Никакой защиты леса сегодня нет», - считает Фетисов.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия специального министерства «нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились».

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению президента страны Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолета, а также группировку спасателей.

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