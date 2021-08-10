МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутии три самолета и 200 спасателей

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10 августа 2021, 13:47 Источник: ТАСС

природный пожар, Eurokinissi/Keystone Press Agency

Во вторник стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению президента страны Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолета, а также группировку спасателей.

В пресс-службе МЧС России 10 августа уточнили, что к настоящему моменту Евгений Зиничев отдал распоряжение об увеличении группировки сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

Подчеркивается, что дополнительно в республику для борьбы с возгораниями отправятся два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200, а также самолет Ил-76. Кроме того, в тушении будут участвовать 200 специалистов Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС.

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