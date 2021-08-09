В Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье, 8 августа, подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на населенные пункты, а также на объекты экономики.
Подчеркивается, что, в частности, принятие данного документа необходимо для выделения из государственного бюджета Республики Саха финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, которые остались из-за пожара без жилья, а также на персональные выплаты пострадавшим. Кроме того, это нужно для привлечения федеральных средств.
Правительству Якутии поручили оперативно принимать требующиеся меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, по обеспечению жизнедеятельности граждан и оказанию помощи пострадавшим.
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