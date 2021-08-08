Жители села Кальвица в Якутии заявили об отказе от расселения из-за лесного пожара

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8 августа 2021, 18:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Многие жители села Кальвица в Якутии не захотели расселяться в связи с пожаром. По данным оперативного штаба региона, если возникнет срочная необходимость, их будут вынуждены эвакуировать.

Ранее поступала информация о решении отселить в соседние населенные пункты жителей таких якутских сел, как Харыялах и Кальвица. Из Харыялаха уже отселили 60 человек.

По данным оперативного штаба, в Якутск на вертолете сегодня отправились 6 жителей Кальвицы, 11 направились в Сангар на катере. Большинство жителей отказались покидать поселок. По состоянию на 14:30 по московскому времени в населенном пункте стараются полностью ликвидировать пожар. Причиной возникновения огня на территории поселка стала поврежденная линия электропередач.

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