Жители села Кальвица в Якутии заявили об отказе от расселения из-за лесного пожара

Многие жители села Кальвица в Якутии не захотели расселяться в связи с пожаром. По данным оперативного штаба региона, если возникнет срочная необходимость, их будут вынуждены эвакуировать.
Ранее поступала информация о решении отселить в соседние населенные пункты жителей таких якутских сел, как Харыялах и Кальвица. Из Харыялаха уже отселили 60 человек.
По данным оперативного штаба, в Якутск на вертолете сегодня отправились 6 жителей Кальвицы, 11 направились в Сангар на катере. Большинство жителей отказались покидать поселок. По состоянию на 14:30 по московскому времени в населенном пункте стараются полностью ликвидировать пожар. Причиной возникновения огня на территории поселка стала поврежденная линия электропередач.
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