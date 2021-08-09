Закрывайте окна: дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинска

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9 августа 2021, 18:48 Анна Семенова

Туман - следствие пожаров в Якутии. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Завтра, 10 августа снова ожидается сильный туман и запах гари.

Сегодня многие челябинцы утром ощутили на улице едкий запах, а туман провисел над Челябинском весь день. В министерстве экологии объяснили, что это не заводские выбросы, а дым от лесных пожаров, которые сейчас полыхают в Якутии.

Завтра, 10 августа, погодные условия также будут способствовать образованию дымки и неприятного запаха.

Сообщается также, что вероятна высокая концентрация в воздухе взвешенных частиц и диоксида азота. Предприятиям уже направили предписание о снижении количества выбросов. Челябинцам же советуют по возможности не пользоваться автомобилями. Нельзя сжигать мусор и траву. Не стоит оставлять на ночь открытыми окна. Необходимо увеличить потребление чистой воды.

Коммунальщики должны усилить работы по поливке улиц. Однако горожанам лучше выходить на улицу в масках или респираторах.

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