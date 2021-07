Пушков сообщил, что в условиях открытия «СП-2» объем транзита газа через Украину может оказаться «незначительным»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июля 2021, 10:05

Алексей Пушков, фото: Vladislav Tarasov/Globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил востребованность транзита российского газа через Украину после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2».

«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. "It is the market, stupid"! (Это рынок, глупцы)»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Пушков отметил, что Россия никогда не отвергала украинский транзит. При этом сенатор пояснил, что в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными. Он добавил, что предположение западных стран об использовании Москвой газа как «политического оружия» преследует чисто «геополитические цели США в Европе».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину, то Евросоюз примет меры против Москвы.

При этом президент Владимир Путин сообщил, что Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках контракта по транзиту газа и намерена их полностью выполнять.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости