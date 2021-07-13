Косачев: Конституционный суд РФ не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что понятие о браке, закрепленное в Конституции РФ, противоречит Европейской конвенции.
Косачев отметил, что национальное законодательство подчинено Европейской конвенции по правам человека. Однако он не может найти в ней упоминание об однополых браках.
«Там этого нет и в помине, это все интерпретации ЕСПЧ», - пояснил вице-спикер в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что любые интерпретации недопустимы в конституционном поле. Косачев добавил, что в основном российском законе есть статья, в которой указано, что брак - это союз мужчины и женщины, поэтому Конституционный суд не вправе согласовать решение ЕСПЧ как обязательное для исполнения.
Ранее сенатор Андрей Клишас обещал перечитать Европейскую конвенцию о правах человека.
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