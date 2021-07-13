Сенатор Клишас обещал перечитать Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ об однополых браках

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13 июля 2021, 20:49 Источник: ТАСС

пара, фото: pixabay.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что понятие о браке, закрепленное в Конституции РФ, противоречит Европейской конвенции.

«Мы еще раз внимательно прочитаем Европейскую конвенцию о правах человека, попробуем найти там что-либо о необходимости признания однополых пар в том или ином качестве со стороны государства», - высказал он.

Клишас отметил, что только после этого российская сторона определится с возможностью исполнения решения о принятии однополых отношений в стране.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать однополые браки.

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