В ЕСПЧ заявили, что зафиксированное в Конституции РФ понятие о браке является «несправедливым»

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13 июля 2021, 18:12

пара, фото: pixabay.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал отказ в оформлении однополых отношений в России «несправедливым», а также призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие браки. Соответствующий релиз опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе рассматривается содержание Конституции РФ, в которой говорится, что брак – это «союз мужчины и женщины». В ЕСПЧ считают, что такое понятие «противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни». Отмечается, что «суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы», но «подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества». Также суд рекомендует выбрать «наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста».

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