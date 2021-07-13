Украинский министр Ткаченко заявил, что статья Путина «не отличается особой оригинальностью»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июля 2021, 10:28 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка главой РФ Владимиром Путиным истории в статье "Об историческом единстве" не отличается "особой оригинальностью".

Текст аналитической статьи российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев" накануне был опубликован на официальном сайте Кремля. Владимир Путин в материале заявил, что с уважением относится к украинскому языку и традициям, но заметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно.

Александр Ткаченко подчеркнул, что глава РФ написал "крайне объемную и патетическую" статью, в которой коснулся темы "якобы единства" россиян и украинцев. Более того, как уточнил министр, Владимир Путин перешел на украинский язык, чтобы рассказать жителям Украины "свою трактовку истории", которая, однако, "не отличается особой оригинальностью". Руководитель ведомства обратил внимание на то, что "переписывать историю" начали русские цари, когда "присвоили Московии" название "Русь".

Ткаченко добавил, что в этом году Украина будет праздновать тридцатилетие независимости страны, корни которой "уходят в более чем тысячелетнюю историю".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости