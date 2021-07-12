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Путин написал статью о России и Украине

, 17:16 Источник: Кремль

Путин написал статью о России и Украине
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин написал аналитическую статью об историческом единстве русских и украинцев. Текст к настоящему моменту опубликован на официальном сайте Кремля.

В рамках прямой линии с гражданами России, которая состоялась 30 июня, Владимир Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Глава страны также заметил, что считает народы двух стран единым целым, а также подчеркнул, что это его убеждение, а не дань конъюнктуре.

Президент РФ выразил надежду на то, что с текстом статьи, которая на сайте Кремля опубликована и на русском, и на украинском языках, ознакомятся граждане в обеих странах.

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