Путин написал статью о России и Украине

В рамках прямой линии с гражданами России, которая состоялась 30 июня, Владимир Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Глава страны также заметил, что считает народы двух стран единым целым, а также подчеркнул, что это его убеждение, а не дань конъюнктуре.
Президент РФ выразил надежду на то, что с текстом статьи, которая на сайте Кремля опубликована и на русском, и на украинском языках, ознакомятся граждане в обеих странах.
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