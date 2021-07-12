Замглавы МИД Украины Джапарова заявила, что Киев приветствует продление санкций ЕС против России

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12 июля 2021, 14:18

pixabay.com

Украинское руководство приветствовало принятое Советом ЕС решение о пролонгации на шесть месяцев экономических секторальных антироссийских санкций. Такое заявление сегодня, 12 июля, сделала Эмине Джапарова, занимающая пост замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в понедельник прошло заседание Совета ЕС, в рамках которого министры иностранных дел объединения европейских стран продлили против Российской Федерации ограничительные меры. Теперь они действуют до 31 января будущего года.

В Twitter Джапарова подчеркнула, что украинские власти положительно относятся к решению Совета ЕС, добавив, что Россия виновна в дестабилизации ситуации в Донбассе, а минские соглашения полностью не выполняются.

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