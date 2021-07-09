Песков заявил, что переговоры с талибами в Москве необходимы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит представителей движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Москву. По его словам, Владимир Путин в курсе проведения переговоров.
«Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», - пояснил официальный представитель Кремля.
При этом Песков заявил, что «какие-то эвентуальные рассуждения» на тему, признания Россией талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну, совсем не уместны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обострение противостояния правительственных сил с талибами в Афганистане.
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