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Лавров заявил, что Россия пока не будет принимать меры по ситуации в Афганистане

, 15:41 Источник: РИА Новости

Лавров заявил, что Россия пока не будет принимать меры по ситуации в Афганистане
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обострение противостояния правительственных сил с движением «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) в Афганистане на фоне вывода американских войск, который США обещали завершить до 11 сентября.

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер»,- высказал он.

При этом Лавров отметил, что Россия настойчиво призывает как можно скорее начать политический процесс, «который на словах поддержали все афганцы». По его словам, происходящее в Афганистане беспокоит Москву с точки зрения возможного «перелива неприятностей на территорию ее союзников». Дипломат добавил, что российская сторона выступает за выполнение договоренностей между США и талибами о выводе американских войск с территории страны.

Ранее сообщалось, что делегация талибов на встрече в Москве заявила, что не будет использовать Афганистан для нападения на другие страны. 

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