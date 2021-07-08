Делегация талибов на встрече в Москве заявила, что не будет использовать Афганистан для нападения на другие страны

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июля 2021, 19:57 Источник: РИА Новости

военные, фото:Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

Делегация движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прибыла в Москву в четверг, 8 июля, на встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым.

В ходе переговоров представители делегации «Талибан» заявили, что «афганская земля не будет использована против кого-либо».

Кроме того, представители делегации обсудили с Замиром Кабуловым перспективы мирного процесса в Афганистане и вопросы, касающиеся Афганистана и России.

Официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин отметил, что визит делегации в Москву продлится два дня.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости