Песков назвал «странными» слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы

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2 июля 2021, 13:51 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что если бы украинцы и россияне были одним народом, «то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг».

Песков отметил, что у российской власти нет желания размещать свой триколор на Украине, поскольку Москва «с уважением относится к суверенности» другой страны. Официальный представитель Кремля добавил, что на такие заявления нельзя позитивно реагировать, он не может хоть как-то «проанализировать», почему сказаны эти слова. Пресс-секретарь не исключает, что их могли вырвать из контекста, поскольку звучит «странно».

«Подобные заявления Зеленского никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи … если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», - резюмировал он, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи лидеров России и Украины.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагаировала на слова Зеленского о том, что украинцы и россияне – «точно не один народ».

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