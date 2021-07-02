Захарова напомнила об интервью с Зеленским семь лет назад, в котором он говорил о единстве россиян и украинцев
2 июля 2021, 10:58
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и россияне – «точно не один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось», - написала она в своем Телеграм-канале.
Речь идет об интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года.
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выразила мнение, что при Зеленском на Украине произошел «триумф национализма».
Отмечается, что в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский и российский народы являются «единым целым», несмотря на недружественное отношение нынешней киевской власти.
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