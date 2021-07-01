Глава украинской общины Крыма Гридчина: после прихода Зеленского к власти на Украине произошел «триумф национализма»

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1 июля 2021, 14:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и россияне – «точно не один народ». Она призвала остановить «тотальное разделение» между странами и братскими народами.

Гридчина отметила, что общая история и культура делает русских и украинцев «близкими и родными». Она добавила, что Зеленский продолжает делить народы на «своих» и «чужих». По ее словам, при нынешнем президенте на Украине произошел «триумф национализма».

«… именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине»,- резюмировала глава украинской общины Крыма.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что украинский и российский народы являются «единым целым», несмотря на недружественное отношение нынешней киевской власти.

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