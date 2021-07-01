Зеленский заявил, что украинцы и россияне - «точно не один народ»

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1 июля 2021, 09:59 Источник: РБК

Владимир Зеленский, фото:via www.imago-images.de/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что народы обеих стран являются «единым целым», поэтому Киев не внесен в список недружественных стран.

«Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», - высказал Зеленский.

Он отметил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, «то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг». Однако Зеленский не исключает, что общее может появиться в будущем, «если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».

«Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории», - добавил он.

При этом президент подчеркнул, что «невозможно одновременно говорить об одном народе» и открыто «захватывать» украинские территории, «продолжать бойню на Донбассе».

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