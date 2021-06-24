Постпред Крыма Мурадов призвал внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с эсминцем Defender

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24 июня 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя инцидент с приближением эсминца Defender к полуострову в среду, 23 июня, предложил внести Великобританию в список недружественных стран.

«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность», - высказал он, отметив, что вхождение эсминца в территориальные воды вокруг Крыма тому подтверждение.

Мурадов добавил, что Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». По его словам, пунктом номер один этой готовящейся «большой провокации» является свобода натовского судоходства в Черном море.

Ранее журналист Би-би-си Джонатан Бил, находящийся на борту британского эсминца Defender, рассказал подробности инцидента с приближением корабля к Крыму.

Также в Минобороны РФ заявили, что британский эсминец не реагировал на сигналы о возможном применении оружия.

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