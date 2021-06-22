Российский посол в Минске Лукьянов: Москва будет поддерживать Белоруссию «до самых критических обстоятельств»

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22 июня 2021, 07:46 Источник: РИА Новости

флаг Белоруссии, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, комментируя введение новых санкций в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза, заявил, что «Москва не бросит республику».

Лукьянов отметил, что Россия будет оказывать поддержку Белоруссии «до самых критических обстоятельств». По его словам, страны между собой союзники, а «союзники друг друга не предают».

«Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», - добавил дипломат.

При этом он считает, что есть два сценария развития событий: «оптимистический» и «пессимистический».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Белоруссии в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в стране и насильственного подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

Также ограничительные меры в отношении Минска расширила Канада. Все меры принимались в координации с США, Великобританией и ЕС.

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