Евросоюз ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии

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21 июня 2021, 19:32 Источник: Совет ЕС

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Европейский союз ввел санкции в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственного подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», - говорится в тексте.

Отмечается, что семь физических и одно юридическое лицо добавлены в «черный список» в связи с «принудительной и незаконной посадкой самолета Ryanair в Минске». Этот инцидент поставил под угрозу безопасность полетов, и повлек задержание белорусскими властями блогера Романа Протасевича и Софии Сапеги, добавили в сообщении.

«Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Активы назначенных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в список. Физические лица дополнительно подпадают под запрет на въезд на территорию стран ЕС», - напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.

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