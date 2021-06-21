Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя" на один год – до 23 июня 2022 года. Данная информация содержится в распространенном в понедельник заявлении ЕС.
Согласно последним сообщениям, решение о продлении санкций вступает в силу после его публикации в официальном журнале ЕС.
Отметим, что санкции, о которых идет речь, предполагают ограничение экономических отношений Европейского Союза с Крымом и Севастополем. Напомним также, что до этого они продлевались один год назад – до 23 июня 2021 года.
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