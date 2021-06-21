Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС согласуют четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии

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21 июня 2021, 10:42 Источник: ТАСС

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник согласует 4-й пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний.

По словам Борреля, обсуждение экономических санкций в отношении Белоруссии продолжится на саммите глав стран ЕС 24-25 июня, а утверждены они будут позже. Уточняется, что ограничительные меры будут направлены на белорусский экспорт в ЕС.

Жозеп Боррель заметил, что Европейский союз пытался избежать экономических санкций, однако правительство Белоруссии "не меняет свою схему действий", вследствие чего ЕС должен пойти на эти меры.

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