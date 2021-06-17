Лукашенко для своей защиты создаёт народное ополчение

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17 июня 2021, 20:28

Вовлечение белорусским лидером Александром Лукашенко территориальных войск к решению внутренних проблем может привести к внутреннему гражданскому конфликту.



Президент на совещании в Могилёве поручил главам районов и областей создать все условия для оперативной мобилизации населения и техники, чтобы своевременно давать отпор нападкам, которые ощутило на себе государство в прошлом году. Всенародная оборона позволит ликвидировать все операции и провокации Запада.



Руководство Могилёвской области уже одобрило инициативы президента. Глава региона Леонид Заяц считает, что порох нужно всегда держать сухим. Люди должны уметь защищать свои дома, города. Чиновник добавил, что на его территории созданы несколько штабов и стрелковые батальоны, а граждане с пониманием относятся к предложениям верховного.



Эксперты считают, что главный враг Белоруссии находится в головах руководства страны. Нагнетание страстей о внешней угрозе требуется Александру Григорьевичу для консолидации населения. При этом сам Лукашенко вряд ли согласится выдавать народу оружие, так как его власть утратила доверие.





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