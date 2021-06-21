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Канада ввела новые санкции против Белоруссии

, 20:59

Канада ввела новые санкции против Белоруссии
флаг Канады, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Марк Гарно сообщил, что местные власти ввели дополнительные санкции в отношении 17 физических лиц и пяти организаций из Белоруссии.

«Новые санкции против 17 физических и пяти юридических лиц ... в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Белоруссии», - говорится в заявлении на сайте правительства.

Отмечается, что ограничительные меры принимаются в координации с США, Великобританией и Евросоюзом. Страны также вводят санкции против граждан Белоруссии и организаций.

Ранее сообщалось, что ЕС расширил санкционный список в отношении республики.

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