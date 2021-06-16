Песков заявил о готовности Путина четко обозначить Байдену позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на заявление американского лидера Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это «новый элемент».
«Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме», - пояснил официальный представитель Кремля в эфире «Первого канала».
Отвечая на вопрос, будет ли Путин очерчивать «красные линии» своему американскому коллеге во время переговоров в Женеве, Песков отметил, что при необходимости президент четко обозначит позицию России по теме вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь считает, что российскому лидеру предстоит «нелегкий разговор».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Украины «сделать больше» в рамках развития реформ для вступления в альянс.
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