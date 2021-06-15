Участники саммита НАТО заявили, что Украина в будущем сможет стать членом альянса

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15 июня 2021, 09:04 Источник: ТАСС

Adrian Wyld, globallookpress.com

Участники саммита НАТО в понедельник, 14 июня, по итогам встречи в Брюсселе заявили, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. О возможных сроках приема Украины и Грузии в НАТО, о перспективе предоставления этим странам планов действий для членства в коммюнике ничего не говорится.

Украинский президент Владимир Зеленский в последние месяцы периодически заявляет, для Украины настало время получения плана действий по членству в НАТО. Он после саммита возмутился, что нет никакого развития для Киева.

Президент США Джозеф Байден на саммите альянса заявил, что Украине надо искоренить коррупцию, прежде чем рассчитывать на вступление в НАТО. По этому поводу профессор, заведующая кафедрой политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен пояснила, что будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден курировал отношения США и Украины, соответственно, он хорошо знает тему.

Эксперт отметила важность его слов "мы сделаем все, что можем, чтобы обеспечить для Украины возможность противостоять российской агрессии". По мнению Кимберли Мартен, Украине не обязательно быть в НАТО, чтобы получать поддержку США.

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