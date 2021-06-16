Генсек НАТО потребовал от Украины «сделать больше» в рамках развития реформ для вступления в альянс

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16 июня 2021, 08:49 Источник: Defense News

Йенс Столтенберг, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине как претенденту на членство в альянсе необходимо усилить развитие своих реформ. По его словам, для вступления в НАТО «нужно сделать больше».

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ ... которые Украина уже начала, но нам нужно больше», - пояснил он в ходе встречи с группой военных обозревателей.

Столтенберг добавил, что для обеспечения полной реализации этих реформ альянсу «нужно сделать больше». Он отметил, что для предоставления Украине плана действий по членству в НАТО необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. Генсек уточнил, что это не было основном темой саммита в Брюсселе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае вступления Украины в НАТО альянс сможет на законных основаниях атаковать войска ДНР и ЛНР.

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