Издание Avia.pro: в случае вступления Украины в НАТО альянс сможет на законных основаниях атаковать войска ДНР и ЛНР

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15 июня 2021, 11:12 Источник: Аvia.pro

Учения НАТО, Slavomir Kubes / globallookpress.com

В случае вступления Украины в НАТО Североатлантический альянс сможет на законных основаниях атаковать войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На это указывается в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Сетевое издание Avia.pro процитировало американского президента Джо Байдена, который заявил, что ситуация в зоне военного противостояния в Донбассе не исключает возможности присоединения Киева к НАТО.

Как отметил портал, если Украина станет членом западного блока, он сможет на законных основаниях вмешаться в конфликт на востоке бывшей советской республики и применить против сил ДНР и ЛНР свое современное вооружение.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Никонов спрогнозировал прекращение существования Украины в случае ее вступления в НАТО.

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