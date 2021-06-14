Депутат Госдумы Никонов предрек прекращение существования Украины в случае ее вступления в НАТО

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14 июня 2021, 10:06

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В случае вступления в Североатлантический альянс Украина прекратит свое существование. С соответствующим прогнозом выступил Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы России.

Как отметил парламентарий, для Москвы присоединение соседней страны к НАТО неприемлемо, потому что реализация данного сценария приведет к тому, что при возникновении любого военного конфликта РФ не сможет защитить себя без применения ядерного вооружения на раннем этапе противостояния.

По словам Никонова, если Киев вступит в западный блок, «Украины не будет». Россия предупредила об этом Запад, заявил представитель Госдумы в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный портал Avia.pro высказал версию, согласно которой в уничтожении пятерых бойцов ЛНР в Донбассе могли поучаствовать военные НАТО.

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