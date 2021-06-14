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Версия Avia.pro: в уничтожении пятерых бойцов ЛНР могли поучаствовать военные НАТО

, 09:22 Источник: Аvia.pro

Версия Avia.pro: в уничтожении пятерых бойцов ЛНР могли поучаствовать военные НАТО
Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

В уничтожении пятерых бойцов самопровозглашенной ЛНР могли поучаствовать военные Североатлантического альянса. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

На минувшей неделе диверсионная группа, зашедшая с украинской стороны, напала на один из наблюдательных постов ЛНР. В результате погибли пять представителей Народной милиции республики.

В пресс-службе Народной милиции рассказали впоследствии, что диверсанты использовали оружие стандарта НАТО. На основании данного факта, а также информации о нахождении в прифронтовых районах в Донбассе зарубежных инструкторов портал Avia.pro сделал предположение, по которому в уничтожении бойцов ЛНР могли поучаствовать военные альянса.

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