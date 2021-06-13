Украинские диверсанты уничтожили пятерых военных ЛНР из оружия стандарта НАТО
13 июня 2021, 07:49
Украинские диверсанты уничтожили пятерых военнослужащих ЛНР из оружия стандарта Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции непризнанной республики.
Инцидент, о котором идет речь, произошел ранее на текущей неделе. Украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост ЛНР и убила пятерых бойцов.
В Народной милиции рассказали, что киевские силовики использовали вооружение стандарта НАТО. Из тел погибших извлекли пули калибра 5,56 мм. Данные боеприпасы применяются в оружии стран западного блока, которое поставляется украинской стороне в рамках военной помощи, оказываемой бывшей советской республике Западом.
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