TГ-канал «Военный обозреватель»: украинские диверсанты уничтожили спящих военных ЛНР бесшумным оружием

Стали известны подробности инцидента с уничтожением пятерых военных самопровозглашенной ЛНР украинскими диверсантами. Соответствующая публикация появилась в интернете.
Накануне в ЛНР проинформировали о нападении на один из наблюдательных постов Народной милиции республики, которое привело к гибели пятерых бойцов.
Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил детали случившегося. Согласно сведениям ТГ-канала, украинский снайпер застрелил через амбразуру наблюдателя, затем нападавшие уничтожили спящих бойцов ЛНР из бесшумного оружия. Диверсионная группа покинула пост быстро, маршрут отхода не минировался, говорится в процитированном посте.
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