Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о гибели пяти ополченцев при нападении украинских диверсантов

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11 июня 2021, 19:01 Источник: РИА Новости

фото: Сергей Среда

Украинская диверсионная группа в пятницу, 11 июня, напала на наблюдательный пост Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). В результате нападения в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР, погибли пять ополченцев.

Об убийстве луганских ополченцев сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что на наблюдательный пост милиции самопровозглашенной ЛНР напала диверсионная группа отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ).

По словам Филипоненко, украинские дверсанты хладнокровно убили пятерых ополченцев.

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