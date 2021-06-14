Пушков о саммите Россия-США в Женеве: «У Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него»
14 июня 2021, 08:32
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя ответы президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита «Большой семерки», заявил, что у американского лидера нет сомнений, какой «сильный» и «упорный» противник будет сидеть напротив него в Женеве.
«… у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса», - написал сенатор в своем Телеграм-калане.
Особенно Пушков обратил внимание на слова Байдена, о том, что российский лидер устойчив к давлению Вашингтона, потому что «он – Владимир Путин».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным пятьдесят лет.
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