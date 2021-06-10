Захарова заявила, что руководство НАТО отказалось от участия в Московской конференции по безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что руководство НАТО ответило отказом на приглашение российской стороны принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня.
Захарова отметила, что такие действия говорят «об истинных намерениях НАТО и ее генсека Йенса Столтенберга». По ее словам, руководство альянса на каждое предложение российской стороны о готовности к взаимодействию тут же отвечает заявлением, которое стремится опровергнуть эту позицию.
«Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же», - пояснила она.
Дипломат добавила, что Москва готова к диалогу с альянсом. Захарова подчеркнула, что созыв заседания Совета Россия - НАТО востребован только в том случае, если переговоры будут вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности. Она напомнила, что НАТО – это военно-политический блок.
Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг предложил Москве вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. На что Захарова ответила, что Россия готова обсуждать с альянсом вопросы деэскалации и предотвращение военных инцидентов.
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