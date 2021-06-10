Захарова заявила, что руководство НАТО отказалось от участия в Московской конференции по безопасности

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10 июня 2021, 22:33 Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что руководство НАТО ответило отказом на приглашение российской стороны принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня.

Захарова отметила, что такие действия говорят «об истинных намерениях НАТО и ее генсека Йенса Столтенберга». По ее словам, руководство альянса на каждое предложение российской стороны о готовности к взаимодействию тут же отвечает заявлением, которое стремится опровергнуть эту позицию.

«Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же», - пояснила она.

Дипломат добавила, что Москва готова к диалогу с альянсом. Захарова подчеркнула, что созыв заседания Совета Россия - НАТО востребован только в том случае, если переговоры будут вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности. Она напомнила, что НАТО – это военно-политический блок.

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг предложил Москве вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. На что Захарова ответила, что Россия готова обсуждать с альянсом вопросы деэскалации и предотвращение военных инцидентов.

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